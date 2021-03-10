ГЭЦ Азербайджана провел мониторинг учебников для 5-11 классов

БАКУ /Trend/ - В Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) проведен научно-методический мониторинг учебников "Русский язык", "Литература" и "Физика" для 5-11 классов, по которым ведется преподавание в общеобразовательных школах Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Рабочие группы по предметам обсудили учебники с точки зрения содержания, языка, составления, дизайна и художественного оформления, соответствия упражнений содержанию.

По окончании обсуждений были заслушаны замечания и предложения.

Было принято решение, согласно которому рабочие группы по предметам должны подготовить рекомендации по спорным моментам, несовпадающим фактам, ошибкам и несоответствиям в учебниках, а также их учета при совершенствовании банка тестов и составлении новых заданий.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)