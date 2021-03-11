В Азербайджан будет доставлено 432 тыс. доз вакцин AstraZeneca

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в целях предотвращения угрозы заражения коронавирусом (COVID-19) на территории Азербайджана и проведения мероприятий по иммунизации в этой сфере в соответствии с пунктом 2.1 Указа Президента Азербайджана «О применении закона Азербайджана "О лекарственных средствах"» № 528 от шестого февраля 2007 года подписал распоряжение.

Как передает в четверг Trend, согласно распоряжению, на основании соглашения о поставке лекарственных средств от 18 сентября 2020 года, подписанного между Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана и GAVİ ALLİANCE, в течение 180 дней в Азербайджан будут доставлены 432 тысячи доз вакцины от COVID-19 шведской компании AztraZeneca.

Министерство здравоохранения и Госагентство по обязательному медицинскому страхованию должны будут решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)