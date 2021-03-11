Представители Минобороны Азербайджана и органов местных ИВ навещают семьи шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Специалисты-психологи Министерства обороны Азербайджана и представители органов местных исполнительных властей посещают семьи военнослужащих, ставших шехидами и пропавших без вести во время Отечественной войны.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на оборонное ведомство, в ходе посещений изучаются социальные проблемы семей и осуществляется деятельность по оказанию психологической поддержки.

Продолжается работа по выявлению лиц, нуждающихся в психологической поддержке и реабилитации, и оказанию им соответствующей помощи в этом направлении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)