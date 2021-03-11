В Азербайджане выявлено 608 новых случаев заражения COVİD-19, вылечились 128 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 608 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, вылечились 128, скончались пять человек, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 238 383 случая заражения COVID-19, из этого числа 230 244 человека вылечились, 3 262 – скончались. Продолжается лечение 4 877 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 10 503 теста, в целом за все время пандемии – 2 682 116.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)