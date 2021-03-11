Национальная служба гидрометеорологии о фактической погоде в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Национальная служба гидрометеорологии распространила информацию о погодных условиях, наблюдающихся на территории Азербайджана, передает в четверг Trend.

Согласно данным службы на 18:00, в Дашкесане, Гедабейе, Гёйгёле, Габале, Загатале, Шеки, Шамахы, Гобустане, Губе, Гусаре, Халтане, Кишчае (Шеки), Сарыбаше (Гах), Шахдаге, Хыналыге шел снег.

Осадки в виде дождя выпали в Нахчыване, Шаруре, Шахбузе, Нафталане, Шамкире, Товузе, Агдаме, Агстафе, Балакене, Огузе, Исмаиллы, Хачмазе, Тертере, Барде, Мингячевире, Евлахе, Гекчае, Зардабе, Бейлагане, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Сальяне, Гаджигабуле, Нефтчале, Билясуваре, Лянкяране, Астаре, Агсу, Шабране, Набране, Сумгайыте, Баку, Маштаге, Пираллахы, Бине и на острове Чилов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)