Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Общество 11 марта 2021 22:01 (UTC+04:00)
Обнародована фактическая погода в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, на территории страны, как и ожидалось, продолжаются осадки.

По состоянию на 21:00 четверга в Дашкесане, Гёйгёле, Габале, Шеки, Шамахе, Гобустане, Губе, Гусаре, Халтане, Грызе, Кишчае (Шеки), Сарыбаше (Гах), Набране, Шахдаге, Хыналыге выпал снег.

В Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агдаме, Агстафе, Балакяне, Огузе, Загатале, Исмайыллы, Хачмазе, Тертере, Барде, Евлахе, Гёйчае, Зардабе, Бейлягане, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Сальяне, Нефтчале, Ярдымлы, Лякяране, Астаре, Агсу, Шабране, Сумгайыте, Баку, Маштаге, Пираллахи, Бине, на Нефтяных камнях и острове Чилов прошел дождь.

Дул северо-восточный ветер с порывами до 20 м/с в Нефтчале, до 18 м/с – в Билясуваре и Гаджигабуле.

Согласно прогнозу, 12 марта погода ухудшится, ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега.

(Редактор: Надир Насиров)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Победа! Одна на всех! – о наступательной операции с участием азербайджанских и российских воинов (ФОТО)
Победа! Одна на всех! – о наступательной операции с участием азербайджанских и российских воинов (ФОТО)
Азербайджан может гордиться скрипачом Большого театра России – эксклюзивное интервью с Теймуром Усубовым (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджан может гордиться скрипачом Большого театра России – эксклюзивное интервью с Теймуром Усубовым (ВИДЕО, ФОТО)
Я счастливый человек! Магеррам Гусейнов на одной сцене с Валерием Гергиевым, Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым (ФОТО)
Я счастливый человек! Магеррам Гусейнов на одной сцене с Валерием Гергиевым, Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Mercedes отзывает более 264 тыс. автомобилей из-за угрозы воспламенения В мире 22:15
Обнародована фактическая погода в Азербайджане Общество 22:01
Иранские ковровые дома будут созданы в 5 странах Азии и Европы Экономика 21:35
ЦБ Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14% Узбекистан 21:28
Еврокомиссия одобрила применение вакцины Johnson & Johnson в Евросоюзе Европа 21:23
Как задержка вакцинации от Covid-19 влияет на процесс восстановления туризма в Грузии? Грузия 21:18
Азербайджанские стартап-проекты выйдут на зарубежные рынки ИКТ 21:10
Учитывая рост числа инфицированных в Азербайджане, необходимо принимать срочные меры — депутат Политика 20:55
Facebook отказалась от прокладки подводного кабеля между США и Гонконгом В мире 20:43
Филиал КННКИ в Туркменистане объявляет тендер Тендеры 20:23
Вырос грузооборот грузинского терминала Кулеви Транспорт 20:03
Названа сумма февральских транзакций в инвалюте на бирже Туркменистана Финансы 19:50
Украина и Туркменистан готовятся к подписанию ряда документов Бизнес 19:43
В Азербайджане докторантам будет предоставлена отсрочка от военной службы Политика 19:33
В Азербайджане работники пищеблока будут проходить обязательное медобследование Общество 19:28
Президент Ильхам Алиев принял нового президента Европейского банка реконструкции и развития (ФОТО/ВИДЕО) Политика 19:21
В морских портах Грузии зафиксировано снижение грузооборота Транспорт 19:15
Объем производства турецкого Petkim в 2020 году превысил 3 млн тонн Энергетика 19:03
ЗАО SOCAR Petroleum в 2020 году ввело в эксплуатацию 10 АЗС Энергетика 18:58
Смеется роза: девушка выходит в сад… "Царь поэтов" Саиб Тебризи Культура 18:57
Национальная служба гидрометеорологии о фактической погоде в Азербайджане Общество 18:55
ПРООН в Туркменистане объявляет тендер на установку системы капельного орошения Тендеры 18:52
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с польским коллегой Политика 18:49
Компании США заинтересованы в участии в восстановлении освобожденных земель Азербайджана Политика 18:46
Облигации SOCAR стали самыми продаваемыми на рынке ценных бумаг за 4 года Финансы 18:34
OMV Petrom создаст операционную компанию в Грузии Энергетика 18:34
Добыча конденсата с «Шах Дениз» достигнет 0,16 млн баррелей в сутки - ОПЕК Энергетика 18:33
Минэкологии Азербайджана призывает население к бдительности в связи с погодными условиями Общество 18:31
Село Мирзагасанлы Зангиланского района (ВИДЕО) Политика 18:31
НПЗ STAR в 2020 году произвел 300 тыс. тонн сжиженного газа Энергетика 18:20
Азербайджан на четверть нарастил экспорт готовой текстильной продукции Бизнес 18:15
Сократились инвестиции в Грузию из Азербайджана Бизнес 18:12
Пропускную способность бакинского порта планируется довести до 25 млн тонн грузов в год Экономика 18:07
Фонд "YAŞAT" оплатил расходы сына шехида Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) Общество 18:06
БТА призывает жителей Баку быть внимательными в предстоящие дни Общество 17:59
Цена нефти Brent растет почти на 2% на фоне отчета ОПЕК Энергетика 17:52
Рост ВВП Азербайджана может ускориться до 3,5% Финансы 17:49
ИКГФ Азербайджана разместил первый в 2021 г. транш ипотечных облигаций Финансы 17:47
Азербайджанская "Xalq Sığorta" заявила об увеличении страховых сборов в 2020 году Финансы 17:44
В Азербайджане определены минимальные требования к растительным маслам Экономика 17:32
В 2020 году 96% продукции ООО «Азералюминиум» экспортировалось на зарубежные рынки Бизнес 17:29
Представители Минобороны Азербайджана и органов местных ИВ навещают семьи шехидов (ФОТО) Общество 17:28
Дорожная инфраструктура Азербайджана соответствует требованиям современных электрокаров Транспорт 17:28
Европейский регулятор одобрил вакцину от коронавируса компании Janssen Европа 17:28
Путин: Решения ОПЕК+ позволяют рассчитывать на мягкий переход мировой экономики к норме Россия 17:25
В Баку откроются праздничные ярмарки (ФОТО) Общество 17:17
Число приехавших в Азербайджан иностранцев уменьшилось на 83% Общество 17:09
В Агдаме разминированы освобожденные территории площадью 2 671 га - ИВ Политика 17:04
Следующее заседание Милли Меджлиса будет проведено 16 марта Политика 17:03
Технопарки Узбекистана и Италии расширяют сотрудничество Узбекистан 17:01
«Южный газовый коридор» поможет Турции расширить возможности в ценообразовании Энергетика 17:01
Избран новый председатель Молодежного объединения партии "Ени Азербайджан" Политика 16:58
В Азербайджане нет задержанных женщин армянского происхождения – МИД Политика 16:55
В Азербайджане выявлено 608 новых случаев заражения COVİD-19, вылечились 128 человек Общество 16:52
Азербайджан и Таджикистан обсудили вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества Политика 16:47
Земли в освобожденном от оккупации Агдаме готовятся к весеннему посеву Экономика 16:32
Село Сараджыг Физулинского района (ВИДЕО) Политика 16:26
ПО Азеригаз принимает превентивные меры в связи с ожидаемым ухудшением погоды Общество 16:23
В Азербайджан будет доставлено 432 тыс. доз вакцин AstraZeneca Общество 16:22
Победа! Одна на всех! – о наступательной операции с участием азербайджанских и российских воинов (ФОТО) Интервью 16:18
В Азербайджане будет организована продажа художественных произведений Культура 16:14
Розничные цены на сжиженный газ регулируются рынком в Казахстане Казахстан 16:12
Азербайджан закупит у России 300 тысяч доз вакцины "Спутник V" Общество 16:11
В Казахстане сформированы необходимые запасы бензина и дизельного топлива Энергетика 16:09
Музыкант из Баку завоевал Гран-при конкурса в Москве Культура 16:06
Глава Института Роберта Коха считает, что в Германии началась третья волна пандемии Европа 15:50
Внешнеторговые операции между Азербайджаном и Индией увеличились в 15 раз Бизнес 15:45
Главный инфекционист Азербайджана опроверг сообщения о побочных эффектах вакцины от COVID-19 Общество 15:41
Состоялось заседание Рабочей группы по экономическим вопросам, связанным с освобожденными территориями Азербайджана Экономика 15:32
Евросоюз продлил до конца июня запрет на экспорт вакцин от коронавируса Европа 15:28
В родные дома в Карабахе вернулись 30 азербайджанских семей вынужденных переселенцев Общество 15:21
Азербайджанская ИТ-компания впервые в стране внедрила новый стандарт Wi-Fi-соединения ИКТ 15:17
В Азербайджане будут пересмотрены условия покупки автомобилей в кредит Экономика 15:13
РФ, Катар и Турция призвали ВОЗ уделить первостепенное внимание вопросу вакцинации в Сирии Россия 15:10
В Физулинском районе вынужденным переселенцам предоставлены новые дома (ФОТО) Общество 15:05
В Азербайджане стартовала "звездная" классификация отелей Туризм 14:57
Украина значительно увеличила импорт азербайджанской продукции Бизнес 14:56
Азербайджанский театр: Я – Актер (ВИДЕО) Культура 14:54
В Турции спущено на воду судно-плавучий отель Транспорт 14:51
В Казахстане хотят построить первый завод по переработке комбинированной упаковки Бизнес 14:42
Во второй половине года ожидаются позитивные тенденции в сфере туризма - госагентство Азербайджана Туризм 14:42
Состоялась конференция "Низами Гянджеви – 880: Вклад в мировое наследие" (ФОТО) Культура 14:35
Азербайджан передал Ливану женщину-снайпера армянского происхождения (ФОТО) Происшествия 14:31
Для карантинных отелей в Азербайджане предусмотрена льгота Туризм 14:26
В правящей партии Азербайджана создан новый отдел Политика 14:15
SOCAR эвакуирует сотрудников с ряда объектов в связи с ожидаемым ухудшением погоды Экономика 14:08
В Грузии сократились грузоперевозки железнодорожным транспортом Транспорт 14:02
Узбекистан и Малайзия обсуждают вопросы сотрудничества в сфере авиаперевозок Узбекистан 13:53
Отели в Азербайджане работали и в период ужесточенного карантина - Госагентство Туризм 13:53
Вакцина AstraZeneсa прибудет в Узбекистан 15-20 марта Узбекистан 13:51
Проект по созданию туркомплекса грязевых вулканов в Гобустане отложен - бюро по туризму Азербайджана Туризм 13:48
Отели могут обращаться за получением "звезд" посредством электронной системы - Бюро по туризму Азербайджана Туризм 13:42
Посол Пакистана посетил Бакинскую высшую школу нефти Общество 13:40
Названы выплаты Азербайджана в 2020 году в счет погашения кредитов на проекты ОАО "Азеркосмос" Экономика 13:29
Узбекско-корейское СП закупит стройматериалы Тендеры 13:27
Министр обороны Турции посетил в Стамбуле выставку, посвященную Ходжалинскому геноциду (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13:26
В Азербайджане с завтрашнего дня ухудшится погода Общество 13:26
Texnopark Istanbul и Агентство инноваций Азербайджана будут сотрудничать в создании парков высоких технологий ИКТ 13:14
Turkish Airlines начнет полеты в Туркменабат Транспорт 13:13
Промышленность занимает большую долю в ВВП Азербайджана Бизнес 13:09
Все новости