По техпричинам будет временно недоступен ряд услуг на сайте ГЭЦ Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В течение трех дней на следующей неделе будут временно недоступны услуги и информационные системы на сайте Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана.
Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на ГЭЦ.
Так, в связи с переносом серверной инфраструктуры на новый адрес 17, 18 и 19 марта будут временно недоступны некоторые электронные услуги и информационные системы, в том числе "Студент-выпускник", "Ученик-выпускник", "Музшкола-выпускник" и "Реестр госслужащих".
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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