Состоялась очередная встреча депутата Нагифа Гамзаева с избирателями (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Нагиф Гамзаев, который регулярно встречается с избирателями, поддерживает с ними связь через сайт www.hamzayev, по отдельности принял граждан, в числе которых были также члены семей шехидов и ветераны, выслушал их обращения, предложения и пожелания.
Большинство обращений касательно вопросов образования, социальной, правовой и медицинской помощи, а также помощи в трудоустройстве для себя или членов семьи было решено на месте, а также были предприняты соответствующие шаги для тщательного изучения других поднятых вопросов и их решения в кратчайшие сроки в соответствии с законодательством.
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