Фонд YAŞAT покрыл расходы на операции еще трем ветеранам войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд YAŞAT продолжает работы в связи с финансированием расходов на лечение тяжелораненых ветеранов Отечественной войны Азербайджана.

Как сообщили в пятницу Trend в Фонде, были покрыты расходы на операции ветеранам Мисиру Ахундову, Джавиду Арзуманову и Гасану Мехтиеву.

Отметим, что для упрощения процесса подачи заявок в Фонд "YAŞAT" и обеспечения прозрачности его работы путем представления регулярных отчетов функционирует портал yashat.gov.az.

Ознакомиться с отчетностью Фонда можно по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau

Также работает колл-центр Фонда – "8110".

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)