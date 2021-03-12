Фонд YAŞAT покрыл расходы на операции еще трем ветеранам войны (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Фонд YAŞAT продолжает работы в связи с финансированием расходов на лечение тяжелораненых ветеранов Отечественной войны Азербайджана.
Как сообщили в пятницу Trend в Фонде, были покрыты расходы на операции ветеранам Мисиру Ахундову, Джавиду Арзуманову и Гасану Мехтиеву.
Отметим, что для упрощения процесса подачи заявок в Фонд "YAŞAT" и обеспечения прозрачности его работы путем представления регулярных отчетов функционирует портал yashat.gov.az.
Ознакомиться с отчетностью Фонда можно по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau
Также работает колл-центр Фонда – "8110".
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
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