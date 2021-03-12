Бакинская высшая школа нефти продолжает проводить ориентационную программу для студентов первокурсников (ФОТО)

Бакинская высшая школа нефти (БВШН) продолжает проводить ориентационную программу, организованную для студентов первого курса, поступивших в вуз в текущем учебном году.

На этот раз прошла презентация программы для студентов первого курса, обучающихся по специальностям «Автоматизация технологических процессов» и «Нефтегазовая инженерия», и их родителей.

Целью ориентационной программы является ознакомление студентов, поступивших в БВШН в этом году и продолжающих обучаться в вузе в дистанционной форме, с Бакинской высшей школой нефти, а также оказание им помощи в адаптации к учебному процессу.

На мероприятии ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов подробно проинформировал студентов подготовительного курса (Foundation), поступивших в вуз в этом году, о пути развития, успехах и учебном процессе БВШН. При этом ректор посоветовал студентам, наряду с приобретением специализированных знаний, постоянно совершенствовать свои социальные навыки во время обучения в вузе. Он отметил, что в Бакинской высшей школе нефти для этого созданы все необходимые условия.

После широкой презентации истории, пути развития и инфраструктуры SOCAR и БВШН был показан видеоролик о Бакинской высшей школе нефти.

Участники мероприятия получили общую информацию о процессе обучения в БВШН, правилах организации и проведения экзаменов, внутренних правилах дисциплины, правилах подачи апелляционных жалоб в электронной форме, правилах использования адресов электронной почты.

Выпускники Бакинской высшей школы нефти Эмиля Мамедова, работающая в одной из крупнейших в мире нефтегазовых сервисных компаний Baker Hughes менеджером по продажам буровых услуг по Турции и Катару, Гунай Исмиева, работающая в SOCAR - Foster Wheeler, и Гюльшан Джаббарова, работающая в БВШН специалистом по программе ERASMUS +, поделились своими воспоминаниями о студенческих годах и своими историями успеха.

Они сделали презентации о Студенческой молодежной организации, Студенческом профсоюзном комитете, Обществе инженеров-нефтяников, Обществе геофизиков-разведчиков БВШН.

На мероприятии Эльмар Гасымов вручил студентам первокурсникам студенческие билеты.

В конце встречи каждому студенту был выдан «Справочник для студентов».

По окончании мероприятия студенты и их родители приняли участие в ознакомительном туре по главному учебному корпусу БВШН в Бибихейбате.