В Азербайджане вакцинировались от коронавируса более 443 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - До настоящего времени вакцинацию от коронавируса в стране прошли 443 888 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана.

11 марта вакцинировались 9 825 человек.

Напомним, что процесс вакцинации от коронавируса в Азербайджане начался 18 января.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)