Фонд Гейдара Алиева взял под контроль лечение заслуженного артиста Парвиза Багирова

БАКУ /Trend/ - Актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, заслуженный артист Парвиз Багиров переведен из городской клинической больницы №5, где он проходил курс лечения при поддержке Фонда Гейдара Алиева, в Bona Dea International Hospital.

Об этом сообщил Trend в пятницу глава пресс-службы театра Джавид Зейналлы.

По его словам, актер несколько дней провел в реанимационном отделении, а сейчас его лечение продолжается в палате.

"Его состояние оценивается как стабильное, средней тяжести. Существенных изменений в состоянии здоровья нет. Он находится в сознании, но речь неразборчива, одна рука не работает. Лечение актера продолжается", - добавил Зейналлы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)