Представители Минобороны Азербайджана и местных органов ИВ продолжают навещать семьи шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Специалисты - психологи Министерства обороны Азербайджана, представители органов местной исполнительной власти и руководство проекта "Книга памяти солдату" продолжают посещать раненных ветеранов и семьи военнослужащих, ставших шехидами и пропавших без вести во время Отечественной войны.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на оборонное ведомство, в ходе посещений изучаются социальные проблемы семей и проводится деятельность по оказанию им психологической поддержки.

Офицеры и госслужащие Министерства обороны, представители органов местной исполнительной власти Шамахы, Исмаиллы, Агдаш и Шеки, а также руководитель проекта "Книга памяти солдату" Нурана Шихалиева и исполнительный директор Мелтем Шихалиева проводят работу по выявлению лиц, нуждающихся в психологической поддержке и реабилитации. Этим лицам оказывается адресная материальная помощь, а также проводятся мероприятия по психологической поддержке.

Отмечается, что мероприятия в этом направлении продолжаются.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)