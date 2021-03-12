В Азербайджане выявлено 576 новых случаев заражения COVİD-19, вылечились 217 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 576 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, вылечились 217 заболевших, скончались шесть человек, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 238 959 случаев заражения COVID-19, из этого числа 230 461 человек вылечился, 3 268 человек – скончались. Продолжается лечение 5 230 активных больных.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 8 595 тестов, в целом за все время пандемии – 2 690 711 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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