Высота волн на Каспии достигла 5,5 метра — Фактическая погода

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 16:00 часов в Азербайджане сохраняется снежная погода, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

В большинстве районов страны и на Абшеронском полуострове шел снег, местами сильный.

Самая большая скорость западного ветра была в Нефтчале — 32 м/с и на Нефтяных камнях — 20 м/сек, а в Баку, Бина и на острове Чилов ветер доходил до 18 м/сек.

По информации станции "Нефтяные камни" высота волн в Каспийском море достигала 5,5 метра.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)