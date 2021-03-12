Высота волн на Каспии достигла 5,5 метра — Фактическая погода
БАКУ /Trend/ - По состоянию на 16:00 часов в Азербайджане сохраняется снежная погода, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.
В большинстве районов страны и на Абшеронском полуострове шел снег, местами сильный.
Самая большая скорость западного ветра была в Нефтчале — 32 м/с и на Нефтяных камнях — 20 м/сек, а в Баку, Бина и на острове Чилов ветер доходил до 18 м/сек.
По информации станции "Нефтяные камни" высота волн в Каспийском море достигала 5,5 метра.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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