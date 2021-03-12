ГЭЦ Азербайджана о дате выпускных (вступительных) экзаменов
БАКУ /Trend/ - В настоящее время в социальных сетях Азербайджана распространяется ложная информация о датах выпускных (вступительных) экзаменов.
Как сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ Азербайджана, даты экзаменов будут объявлены Государственным экзаменационным центром и размещены на сайте учреждения dim.gov.az после того, как будут точно определены и согласованы с соответствующими органами.
Отмечается, что опубликованная в социальных сетях информация о датах экзаменов не соответствует действительности.
Рекомендуется в связи с этим вопросом следить только за информационными ресурсами Государственного экзаменационного центра.
(Редактор: Надир Насиров)
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