ГЭЦ Азербайджана о дате выпускных (вступительных) экзаменов

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в социальных сетях Азербайджана распространяется ложная информация о датах выпускных (вступительных) экзаменов.

Как сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ Азербайджана, даты экзаменов будут объявлены Государственным экзаменационным центром и размещены на сайте учреждения dim.gov.az после того, как будут точно определены и согласованы с соответствующими органами.

Отмечается, что опубликованная в социальных сетях информация о датах экзаменов не соответствует действительности.

Рекомендуется в связи с этим вопросом следить только за информационными ресурсами Государственного экзаменационного центра.

(Редактор: Надир Насиров)