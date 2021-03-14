Ата Абдуллаев заключен под стражу сроком на 4 месяца
БАКУ /Trend/ - Сабаильский районный суд рассмотрел представление следственного органа о заключении под стражу блогера Аты Абдуллаева.
Как сообщает в воскресенье Trend, на заседании под председательством судьи Мадины Багировой представление следственного органа было удовлетворено и было вынесено решение о заключении А. Абдуллаева под стражу сроком на 4 месяца.
Отметим, что А. Абдуллаев был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджана. В СМИ распространилась информация о том, что его задержали по подозрению в вымогательстве.
(Редактор: Надир Насиров)
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