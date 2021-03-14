В Азербайджане выявлено 603 новых случая заражения COVİD-19, вылечились 234 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено еще 603 случая заражения коронавирусом, 234 заболевших вылечились, 6 человек скончались, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 240 295 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 230 960 человек вылечились, 3 282 — скончались, число активных больных составляет 6 053.

За последние сутки в стране проведено 8 945 тестов, а в целом за все время пандемии – 2 710 126 тестов на выявление коронавирусной инфекции.

(Редактор: Надир Насиров)