Названы даты выпускных экзаменов в школах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Выпускные экзамены по полному (11-летнему) уровню среднего образования планируется провести в апреле в случае благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр ( ГЭЦ), в этом году, как и в прошлом году, экзамены будут проводиться в течение 3 недель (2 дня на каждой неделе), в различных городах и районах.

О приеме документов в высшие и средние специальные учебные заведения и сроках I этапа вступительного экзамена в вузы и ссузы для выпускников прошлых лет будет сообщено в конце марта.

Кроме выпускных экзаменов, 2 апреля будет проведен экзамен GRE, 3 апреля - тестовый экзамен для лиц, занимающихся нотариальной деятельностью, 11 апреля - приемный экзамен по приему на госслужбу по административно-исполнительным должностям (вид В).

Даты приема документов в рамках первого тура приемного экзамена в вузы и колледжи и приемного экзамена в вузы и колледжи выпускников прошлых лет будут сообщены в конце марта.

С датами выпускных экзаменов 11-х классов (выпускники этого года) можно ознакомиться здесь:

Учащиеся будут сдавать экзамен в том районе (городе), где находится их школа.

(Текст: Кямаля Сеидова)