В Азербайджане продлены сроки внутришкольного тура конкурса «Онлайн-урок»

БАКУ /Trend/ - Сроки внутришкольного тура конкурса «Онлайн-урок», проводимого для учителей общеобразовательных школ, продлены до 15 апреля, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление образования по г. Баку.

Конкурс, состоящий из внутришкольного и городского туров, организуется для учителей начальных и старших классов. Каждый учитель может участвовать в конкурсе с одной моделью онлайн-урока.

Во внутришкольном туре будут выбраны три лучших онлайн-урока по каждому учебному заведению, которые будут отправлены на электронный адрес [email protected] В городском туре конкурса будут выбраны лучшие модели онлайн-урока по школам.

По результатам конкурса, по три учителя начальных классов будут удостоены первого, второго и третьего мест. По старшим классам первого, второго и третьего мест будут удостоены по пять учителей. Победители будут награждены Управлением дипломами и подарками.

(Текст: Кямаля Сеидова)