Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 16 марта ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Утром местами туман, прогнозируется умеренный южный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов.

Максимальная температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем - 7-10, в Баку ночью - 4-6, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 до 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 60-65 процентов.

В регионах Азербайджана 16 марта временами пройдут осадки, в горных районах - снег, днем преимущественно без осадков. Местами туман, ожидается восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5, в высокогорье - до 7-12 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)