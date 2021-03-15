В регионах Азербайджана за день высажено около 15 тыс. деревьев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проводятся масштабные акции по высадке деревьев на землях лесного фонда.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов, мероприятия по лесовосстановлению с участием представителей ведомства и сотрудников региональных центров лесного хозяйства 15 марта были организованы в Зардабском, Агсуинском, Гобустанском, Агдашском, Губинском, Шамахинском, Агджебединском, Бардинском, Сабирабадском и Масаллинском районах. В течение дня было высажено около 15 тысяч деревьев разных пород на общей площади 13 гектаров.

Также посажено более 500 кг желудей дуба.

Под руководством замминистра экологии и природных ресурсов Вугара Керимова в Агджебединском районе прошло мероприятие по лесонасаждению. Здесь на участках лесного фонда было высажено более шести тысяч саженцев вечнозеленых деревьев и желуди дуба.

Аналогичные акции были организованы в Агсуинском и Гобустанском районах, где было высажено более трех тысяч саженцев вечнозеленых деревьев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)