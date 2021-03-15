В Иране за сутки от коронавируса скончались еще 100 человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса скончались 100 человек.
Об этом заявила представитель иранского Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает в воскресенье Trend со ссылкой на ведомство.
По ее словам, за весь период пандемии число жертв COVID-19 в Иране составило 61 330 человек.
За последние сутки коронавирусом в стране заразились еще 7 980 человек, и общее число инфицированных составило 1 754 933. Состояние 3 839 граждан оценивается как тяжелое.
При этом, в Иране за весь период пандемии выздоровел 1 499 301 человек, было проведено свыше 11,7 миллиона тестов на выявление коронавируса.
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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