В Иране за сутки от коронавируса скончались еще 100 человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса скончались 100 человек.

Об этом заявила представитель иранского Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает в воскресенье Trend со ссылкой на ведомство.

По ее словам, за весь период пандемии число жертв COVID-19 в Иране составило 61 330 человек.

За последние сутки коронавирусом в стране заразились еще 7 980 человек, и общее число инфицированных составило 1 754 933. Состояние 3 839 граждан оценивается как тяжелое.

При этом, в Иране за весь период пандемии выздоровел 1 499 301 человек, было проведено свыше 11,7 миллиона тестов на выявление коронавируса.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)