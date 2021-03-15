Названы показатели оборота розничной торговли в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2021 года стоимость продукции, реализованной в сетях розничной торговли в Азербайджане, составила 6 миллиардов манатов, включая 3,2 миллиарда манатов по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям и 2,8 миллиарда манатов по непродовольственным товарам.

Как передает в понедельник Trend, в реальном выражении эта сумма на 1,3 процента меньше прошлогоднего показателя, в том числе на 4,9 процента ниже по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям и на 2 процента по непродовольственным товарам.

За отчетный период 46,9 процента средств, потраченных покупателями на товары конечного потребления, пришлось на продукты питания, 6,3 процента – на напитки и табачные изделия, 16,5 процента – на текстильные изделия, одежду и обувь, 5,4 процента – на автомобильное топливо, 5,2 процента – на мебель и электротехническую продукцию. Помимо этого, 2,3 процента от общих потраченных средств пришлось на долю фармацевтических и медицинских товаров, 0,7 процента – на покупку компьютерной техники, телекоммуникационного оборудования и полиграфической продукции, а 16,7 процента от общей суммы пришлось на другие непродовольственные товары.

За январь-февраль 2021 года 26,6 процента продукции была реализована в заведениях торговли, 49,9 процента – частными предпринимателями, 23,5 процента – на рынках и ярмарках. По сравнению с тем же периодом прошлого года первый и второй показатели выросли на 9,3 и 1,6 процента соответственно, а объем реализованной на рынках и ярмарках продукции снизился на 15,8 процента.

Среднемесячный оборот розничной торговли на душу населения за отчетный период составил 302,1 маната, включая расходы на продовольственные товары и табачную продукцию – 160,6 маната и на непродовольственные товары – 141,5 маната.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)