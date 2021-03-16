Сотрудники полиции несут службу в освобожденном от оккупации азербайджанском городе Шуша (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - МВД Азербайджана распространило видеокадры о службе сотрудников Шушинского РОП, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сотрудники полиции продолжают службу в освобожденном от оккупации городе Шуша, говорится в сообщении.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )
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