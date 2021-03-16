В Азербайджане соцвыплаты 2695 семьям шехидов превысили 44 млн манатов - премьер

БАКУ /Trend/ - В 2020 году все социальные выплаты в Азербайджане производились вовремя и в полном объеме, пенсии выросли в среднем на 13 процентов.

Об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ходе обсуждения отчета Кабмина за прошлый год на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает во вторник Trend.

Премьер отметил, что в центре внимания государства находился вопрос усиления социальной защиты семей шехидов и инвалидов, и главой государства в этой сфере были подписаны соответствующие указы и распоряжения.

Социальные выплаты 2 695 семьям 2 881 шехида превысили 44 миллиона манатов, сказал Асадов.

Процесс соцвыплат находится под контролем государства, подчеркнул премьер.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)