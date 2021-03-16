В Азербайджане от коронавируса вакцинировались более 450 тыс. человек
БАКУ /Trend/ - 15 марта в Азербайджане от коронавируса вакцинировались 10 518 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
Общее число вакцинированных по стране составило 458 958 человек.
Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане начался 18 января.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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