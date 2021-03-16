В Баку еще две школы закрылись из-за коронавируса
БАКУ /Trend/ - Бакинские школа №102 и школа-лицей №246 перешли на дистанционное обучение, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление образования столицы.
По данным ведомства, в школе №102 COVİD-19 заразились шесть учителей, в школе-лицее №246 - семь.
Поэтому в соответствии с заключением Центра гигиены и эпидемиологии очное обучение в этих учебных заведениях на 14 дней заменено дистанционным.
Общее число учащихся в 316 общеобразовательных школах при управлении составляет 455 994. В этих учебных заведениях работают 28 354 учителя.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Азербайджан делает все для создания новой транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе - сотрудник РАН
Лента новостей
К концу 2025 года число обеспеченных жильем семей шехидов и инвалидов войны в Азербайджане превысит 20 тыс. - министр
Азербайджан, несмотря на пандемию, смог с минимальными потерями выйти из тяжелой ситуации - спикер парламента
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили здание бывшего партийного комитета Гадрутского района (ФОТО)
Увеличилось количество высших учебных заведений, присоединившихся к Азербайджанской Образовательной Сети
Азербайджанские войска, привлеченные к широкомасштабным учениям, занимают районы сосредоточения (ФОТО/ВИДЕО)