В Баку еще две школы закрылись из-за коронавируса

БАКУ /Trend/ - Бакинские школа №102 и школа-лицей №246 перешли на дистанционное обучение, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление образования столицы.

По данным ведомства, в школе №102 COVİD-19 заразились шесть учителей, в школе-лицее №246 - семь.

Поэтому в соответствии с заключением Центра гигиены и эпидемиологии очное обучение в этих учебных заведениях на 14 дней заменено дистанционным.

Общее число учащихся в 316 общеобразовательных школах при управлении составляет 455 994. В этих учебных заведениях работают 28 354 учителя.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)