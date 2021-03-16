В Азербайджане выявлено 980 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 309 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 980 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, вылечились 309 заболевших, скончались 12 человек, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлен 241 651 случай заражения COVID-19, из этого числа 231 370 человек вылечились, 3 298 – скончались. Продолжается лечение 6 983 активных больных.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 10 453 теста, в целом за все время пандемии – 2 726 470.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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