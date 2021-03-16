Вторая доза вакцины от COVID-19 введена более чем 250 лицам – 2-я городская поликлиника Баку

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня в нашей поликлинике от коронавируса вакцинировано около 2 тысяч человек, сказал во вторник Trend заместитель главврача 2-ой городской поликлиники Сабаильского района Баку Шахин Гулиев.

По его словам, введение второй дозы вакцины началось несколько дней назад: «Вакцинация проводится согласно соответствующей стратегии. Со дня начала процесса и по сегодняшний день вакцинацию прошли около 2 тысяч человек. Уже вводится вторая доза вакцины – сегодня ее получили 54 человека. Всего вторая доза препарата была введена более чем 250 лицам».

Гулиев напомнил, что вакцинация второй дозой стартовала в начале марта.

Отметим, что вакцинация в Азербайджане началась 18 января.

(Атор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)