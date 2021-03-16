В Иране от коронавируса выздоровело более ​1,5 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки коронавирусом в Иране заразилось еще 8 380 человек.

Об этом заявила представитель иранского Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ведомство.

По ее словам, общее число инфицированных составило 1 763 313 человек. Состояние 3 848 граждан страны оценивается как тяжелое.

За последние сутки в Иране от коронавируса скончались 97 человек, а за весь период пандемии число жертв COVID-19 составило 61 427 человек.

При этом, в Иране за весь период пандемии выздоровели 1 506 360 человек, было проведено свыше 11,8 миллиона тестов на выявление коронавируса.

Напомним, что в Иране 9 районов считаются «красной», 31 район – «оранжевой», 295 районов – «желтой», 113 районов – «голубой» зонами зараженности.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)