Азербайджанские гимнастки выступят на Кубке мира в Софии

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортсменки выступят на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который пройдет 26–28 марта в Софии (Болгария), сообщает Trend со ссылкой на сайт Международной федерации гимнастики (FIG).

В индивидуальной программе Азербайджан представят две гимнастки – Нармина Самедова и Арзу Джалилова.

В групповых упражнениях команда выступит в следующем составе: Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)