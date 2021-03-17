Репортаж Trend TV из дома в Ходжавенде, откуда бежал армянский генерал

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские журналисты побывали в селе Эдилли Ходжавендского района.

В ходе поездки съемочная группа Trend TV подготовила репортаж из дома в селе, где ранее жил армянский генерал.

Историк Назим Тапдыгоглу отметил, что топоним "Эдилли" связан с именем азербайджанского Адиль бека.

"Очень хотелось бы, чтобы село получило официальное название Адилли. В нем есть дом, в котором когда-то жил армянский генерал. Дом использовался в качестве своего рода штаба. Отсюда армянский генерал командовал своими солдатами и офицерами. Но, как вы видите, после начала войны первыми отсюда бежали именно этот армянский генерал и подчиненные ему офицеры", - сказал Тапдыгоглу.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)