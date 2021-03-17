Завтра в Баку ожидается сильный ветер

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, днем преимущественно без осадков, однако к ночи местами ожидается дождь, сообщает в средуTrend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

На Абшеронском полуострове прогнозируются ночью - 5-7, днем - 13-16, местами - 18-20 градусов тепла, в Баку ночью - 5-7, днем - 15-17, местами - 18-20 градусов тепла.

Во второй половине дня скорость северо-западного ветра усилится до 15-18 м/сек, временами - до 20-23 м/сек.

Завтра с полудня до второй половины дня пятницы, в основном в северных и западных районах, временами ожидается дождь, в предгорных районах - снег. Западный ветер местами усилится до 20-25 м/сек.

Ночью - 3-7, днем - 14-19 градусов тепла, в горах ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 7-12 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)