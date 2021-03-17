За последние 3 дня в Азербайджане посажено свыше 40 тыс. деревьев (ФОТО)

Общество 17 марта 2021 15:05 (UTC+04:00)
За последние 3 дня в Азербайджане посажено свыше 40 тыс. деревьев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 марта на землях лесного фонда Шабранского района Азербайджана под руководством замминистра экологии и природных ресурсов Рауфа Гаджиева и с участием сотрудников регионального центра лесного хозяйства было посажено более 2 000 саженцев вечнозеленых деревьев и желуди дуба, сообщает в среду Trend со ссылкой на ведомство.

Отметим, что за последние три дня акции по посадке деревьев прошли в 13 районах республики - Зардабском, Агсуинском, Гобустанском, Агдашском, Шекинском, Загатальском, Губинском, Шамахинском, Агджебединском, Бардинском, Сабирабадском, Масаллинском и Шабранском.

На площади 30 гектаров было посажено более 40 тысяч различных пород деревьев и около 1 000 кг семян.

Отметим, что весенняя посадка деревьев охватит все районы страны. На землях лесного фонда общей площадью 200 гектаров будут высажены деревья, отвечающие климатическим условиям каждого региона.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

За последние 3 дня в Азербайджане посажено свыше 40 тыс. деревьев (ФОТО) - Gallery Image
За последние 3 дня в Азербайджане посажено свыше 40 тыс. деревьев (ФОТО) - Gallery Image
За последние 3 дня в Азербайджане посажено свыше 40 тыс. деревьев (ФОТО) - Gallery Image
За последние 3 дня в Азербайджане посажено свыше 40 тыс. деревьев (ФОТО) - Gallery Image
За последние 3 дня в Азербайджане посажено свыше 40 тыс. деревьев (ФОТО) - Gallery Image
За последние 3 дня в Азербайджане посажено свыше 40 тыс. деревьев (ФОТО) - Gallery Image
За последние 3 дня в Азербайджане посажено свыше 40 тыс. деревьев (ФОТО) - Gallery Image
За последние 3 дня в Азербайджане посажено свыше 40 тыс. деревьев (ФОТО) - Gallery Image
За последние 3 дня в Азербайджане посажено свыше 40 тыс. деревьев (ФОТО) - Gallery Image
За последние 3 дня в Азербайджане посажено свыше 40 тыс. деревьев (ФОТО) - Gallery Image
За последние 3 дня в Азербайджане посажено свыше 40 тыс. деревьев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
За последние 3 дня в Азербайджане посажено свыше 40 тыс. деревьев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
За последние 3 дня в Азербайджане посажено свыше 40 тыс. деревьев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
За последние 3 дня в Азербайджане посажено свыше 40 тыс. деревьев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
За последние 3 дня в Азербайджане посажено свыше 40 тыс. деревьев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
За последние 3 дня в Азербайджане посажено свыше 40 тыс. деревьев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
За последние 3 дня в Азербайджане посажено свыше 40 тыс. деревьев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
За последние 3 дня в Азербайджане посажено свыше 40 тыс. деревьев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
За последние 3 дня в Азербайджане посажено свыше 40 тыс. деревьев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
За последние 3 дня в Азербайджане посажено свыше 40 тыс. деревьев (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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