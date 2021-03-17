Некоторые люди могут заразиться даже после вакцинации - главный инфекционист Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Некоторые люди после вакцинации могут заразиться коронавирусной инфекцией.
Об этом сказал главный инфекционист министерства здравоохранения Азербайджана Тейяр Эйвазов, выступая на тему "COVID-19, вакцинация и гигиена", сообщает в среду Trend.
Он отметил, что у тех, кто получил вакцину, формируется иммунитет.
"Для этого после получения второй дозы должно пройти не менее двух недель. Эффективность вакцин не достигает 100 процентов. Некоторые лица могут повторно заразиться даже после вакцинации. Просто они перенесут болезнь легче, и летальные исходы исключены», - оказал Эйвазов.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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