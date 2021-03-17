Вакцинация от коронавируса безопасна для беременных - главный инфекционист Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вакцина от коронавируса безопасна и эффективна для беременных.

Об этом сказал главный инфекционист министерства здравоохранения Азербайджана Тейяр Эйвазов, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что пока беременных в Азербайджане не вакцинируют.

"Этот вопрос не исследован в полной мере, но есть информация, что вакцина безопасна и эффективна для беременных. Их начнут вакцинировать после получения соответствующего разрешения", - сказал Эйвазов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)