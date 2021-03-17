Пока партия вакцины «Спутник V» не доставлена в Азербайджан — Минздрав

БАКУ /Trend/ - Вакцина «Спутник V», партия которой будет доставлена в Азербайджан, является более новой версией препарата против коронавируса.

Об этом с своем выступлении на тему «COVID-19, вакцинация и гигиена» сказал главный инфекционист Минздрава Азербайджана Тейяр Эйвазов, сообщает в среду Trend.

По его словам, этот препарат впервые был разработан в России против вируса Эбола: «"Спутник V" — это относительно новая вакцина, разработанная несколько по иным технологиям. Пока партия этой вакцины не доставлена в Азербайджан».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)