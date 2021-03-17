В Азербайджане выявлено 840 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 268 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 840 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, вылечились 268 заболевших, скончались девять человек, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлен 242 491 случай заражения COVID-19, из этого числа 231 638 человек вылечились, 3 307 – скончались. Продолжается лечение 7 546 активных больных.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 10 023 теста, в целом за все время пандемии – 2 736 493.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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