Главный инфекционист Азербайджана о необходимости введения второй дозы вакцины

БАКУ /Trend/ - Если не ввести вторую дозу вакцины, то первая доза не будет иметь никакого эффекта.

Об этом отвечая на вопрос Trend сказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов. По его словам, для создания иммунитета против вируса обязательно введение второй дозы вакцины.

«Чтобы выработать в организме иммунитет против коронавируса необходимо ввести обе дозы вакцины. Если ввести только первую, то это не даст какого-либо эффекта», — уточнил Эйвазов.

Главный инфекционист страны добавил, что вторая доза должна быть введена по истечению 28 дней с даты введения первой дозой: «Если с момента введения первой дозы прошло значительное время, то ее необходимо ввести повторно».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)