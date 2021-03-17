В мире не зафиксировано ни одного случая смерти из-за вакцины — главный инфекционист Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Информация о том, что именно вакцинация является причиной смерти человека, который привит от коронавируса, не отражает действительности.

Как передает в среду Trend, об этом сказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов.

Он отметил, что смерть человека после вакцинации не означает, что он умер именно из-за введения вакцины.

«В мире летальные исходы после вакцинации наблюдаются преимущественно у пожилых людей. Однако это не значит, что вакцинированный умер в результате побочного эффекта. В таких случаях следует определить истинную причину смерти. На сегодня в мире не зафиксировано ни одного случая летального исхода из-за вакцины», — уточнил Тайяр Эйвазов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)