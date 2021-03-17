В Азербайджане студенты педагогических вузов начали проходить практику в режиме онлайн

БАКУ /Trend/ - Студенты III-IV курсов Бакинской музыкальной академии с 16 марта начали проходить практику в "Виртуальной школе", сообщает в среду Trend со ссылкой на Минобразования.

В рамках практики, которая будет проходить до 20 апреля, студенты будут участвовать в занятиях V и VI класса Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории.

С точки зрения безопасности учебного процесса присутствие посторонних на уроках не разрешается, поэтому составлен список проходящих практику студентов, которые смогут присоединиться к занятиям посредством активных профилей.

Во время онлайн-практики студенты, наряду с применением теоретических знаний и умений по специальности, протестируют рабочие навыки с помощью современных технологий. В результате будущие учителя смогут подробнее ознакомиться с задачами, стоящими перед педагогом в современном учебном процессе.

Отметим, что проводится работа для создания условий по прохождению практики в "Виртуальной школе" студентов, получающих педагогическое образование и в других вузах. Вузы, интересующиеся данной программой практики, могут обратиться на [email protected]

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)