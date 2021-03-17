Представители азербайджанских СМИ побывали в Гадруте (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита на освобожденные территории Азербайджана 17 марта представители СМИ прибыли в поселок Гадрут Ходжавендского района.

Как передает в среду Trend, журналисты ознакомились с поселком Гадрут, который был освобожден от вражеской оккупации за счет отваги азербайджанского солдата.

Освобождение Гадрута имело особое значение для продолжения операции «Железный кулак». Наша славная армия нанесла удар в самом неожиданном направлении, и таким образом после Джебраила был освобожден Гадрут, а затем – Физули.

После освобождения Гадрута было взято направление на Шушу. Как сказал победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, без Шуши наша победа была бы неполноценной. И снова азербайджанский солдат подошел к Шуше с неожиданной стороны — пересек горы, долины, крутые обрывы, взобрался на скалы и освободил от захватчиков этот древний азербайджанский город. Можно с уверенностью сказать, что Гадрутская операция, успешно проведенная героической азербайджанской армией, займет особое место в мировой военной науке.

Отметим, что Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев 15 марта поднял государственный флаг в поселке Гадрут.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)