Социальная изоляция - не препятствие для обучения (ФОТО)

Azercell наградил победителей онлайн-курсов английского языка, организованных для журналистов

Завершился очередной этап курсов английского языка, организованных для представителей СМИ лидирующим оператором мобильной связи страны «Azercell Teleсom». Компания на протяжении многих лет реализует проекты по поддержке азербайджанских СМИ, направленные на профессиональное развитие журналистов в вопросах международных отношений, а также использование ими цифровых англоязычных источников. Курсы, стартовавшие в традиционном формате в начале 2020 года, которые проводились профессиональными преподавателями учебного центра «Language Solutions», были успешно продолжены в режиме онлайн в период карантина, введенного в связи с пандемией COVID-19.

Курсы, предназначенные для профессиональных журналистов, работающих в печатных и электронных СМИ, а также на телевидении и радио, предоставляют им возможность улучшить свои знания английского языка в грамматике, устной речи, общении и письме.

На церемонии награждения, которая также прошла в режиме онлайн, трем журналистам, проявившим наибольшую активность на курсах, были вручены цифровые подарки. Поздравляя представителей СМИ, президент «Azercell Telecom» Вахид Мурсалиев подчеркнул важность использования ресурсов на разных языках для подготовки оперативной информации и обмена информацией между СМИ на международном уровне.

Отметим, что Azercell организует языковые курсы для журналистов более 11 лет. К настоящему времени сотни представителей СМИ прошли специализированные курсы английского языка. Кроме того, компания регулярно проводит семинары и тренинги по интересным темам с привлечением известных международных тренеров с целью знакомства азербайджанских журналистов с инновациями и современными тенденциями в СМИ, доступа к международной школе журналистики, а также обмена опытом. Напомним, что Azercell предлагает тариф «Mediacell» для представителей СМИ Азербайджана, которым на сегодняшний день пользуются более 7000 журналистов. Также мобильный оператор создал благоприятные условия для работы представителей СМИ, освещавших успехи Национальной Армии в борьбе за освобождение оккупированных земель во время Отечественной войны. Баланс этих журналистов был пополнен на 100 манатов. Проекты Azercell, направленные на развитие и поддержку СМИ страны, будут осуществляться и в будущем.

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ООО “Azercell Teleсom”, ставшее лидером в отрасли мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. В настоящее время 5 млн абонентов выбирают Azercell. Доля рынка составляет 49%; охват территории страны: 89.3%; охват населения страны: 99,8%. Azercell – это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой присвоен Международный Platinum Сертификат “Investors In People” (Инвесторы в людей). Мобильный оператор единственный в стране получил Золотую Stevie награду в World’s Premier Business STEVIE Awards в номинации “Коммуникационной компании года”. Azercell Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7 (*1111), услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, офисы Azercell Ekspres, услуги М2М, технология 4G, услуги мобильного и онлайн клиента, клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи «Asan İmza» и т.д. В рамках выставки Bakutel 2019 оператор мобильной связи впервые в Азербайджане провел испытания технологии 5G в пилотном режиме. Стремительно растущая сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Абшерон. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть 4G Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана.