«АзИз» представил музыкальный праздничный релиз, посвященный памяти шехидов второй Карабахской войны (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский культурный центр международной ассоциации Израиль-Азербайджан («АзИз») представил музыкальный праздничный релиз, участники которого посвятили свои таланты и искусство памяти тех, кто отдал свои жизни ради освобождения родных земель во время второй Карабахской войны. Ее итогами стали освобождение захваченных армянскими оккупантами азербайджанских территорий и восстановление целостности Азербайджана.

Каждый участник этой необычной акции обращается к семьям шахидов со словами поддержки и благодарности и склоняет голову перед памятью мужественных сынов Азербайджана, среди которых были представители разных национальностей. Авторы и участники релиза также обращаются с пожеланием скорейшего выздоровления к тем, кто был ранен на полях сражений в Отечественной войне.

Открывая музыкально-поэтическое представление, директор Азербайджанского культурного центра Егяна Сальман сказала, что в Новруз принято вспоминать тех, кто не вернулся с поля боя, и, конечно, помнить о них всегда – и в праздники, и в будни.

Участниками данной благородной миссии стали: народная артистка, лауреат Государственной премии Азербайджана Дина Тумаркина (Израиль, Тель-Авив–Яффо), исполнившая стихи великого азербайджанского поэта Самеда Вургуна; народная артистка Аян Мир-Касимова (Баку), прочитавшая стихи члена Союза писателей Израиля и почетного члена Союза писателей Азербайджана Михаила Сальмана (Израиль, Афула), которые поэт посвятил азербайджанским солдатам и Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву; израильская оперная певица Камелия Йоффе (Тель-Авив–Яффо); оперная певица Мириям Гаджиева, проходящая стажировку в Вене; исполнитель азербайджанских песен и мелодий на кяманче Салман Рабаев (Кирьят-Ям); скрипачка Ольга Яблонко (Хадера); певец Александр Авдалимов (Хадера); певица Сарит Йосеф (Кирьят-Бялик); певец Фарид Алони (Бат-Ям); скрипачка Зарифа Алхазова (Тель-Авив); певец и композитор Михаил Бендиков (Иерусалим); исполнители азербайджанских и горско-еврейских песен Лиора Сафанова (Нетания) и Мануэль Исаков (Нетания); представитель общины эфиопских евреев, исполняющий песни азербайджанских композиторов, Уриэль Эльса и его педагог Бэлла Кармель (Израиль, Кирьят-Гат); певец и композитор Рами Нешер (Израиль, Хайфа); кларнетист Вугар Султанов (Тель-Авив–Яффо); этно-группа «Гызыл Гюль» (Тель-Авив–Яффо), в состав которой входят Теона Натанелов (скрипка и вокал), Боаз Регев (тар) и Мирон Гелбард (перкуссия, даф).