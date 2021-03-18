В Азербайджане началось производство органических помидоров (ФОТО)

ООО “Karvan-L Eko”, производящее томаты с 2016 года, является первым частным индустриальным парком и одним из первых производителей экологически чистых продуктов в Азербайджане.

В Агстафинском районе Азербайджана компания выращивает помидоры в теплицах в органических условиях, которое соответствует общепринятым правилам. Цель создания такого рода теплиц - обеспечить население экологически чистыми продуктами круглый год.

Почва, предназначенная для посадки, изучается в специальной лаборатории компании “Karvan-L Eko”. Исследуемый материал полностью соответствует агрохимическим показателям. Выращиваемые продукты орошаются горной водой. Для опыления растений используются пчелы. Чтобы почва была плодородной в нее добавляют натуральные удобрения. Предлагаемые компанией помидоры богаты макро и микроэлементами. Эти элементы не только укрепляют иммунную систему человека, но и оказывают на организм всестороннее положительное воздействие.

Отметим, что в результате недавно проведенных исследований, ученые установили, что плоды томата обладают профилактическими и лечебными свойствами против рака, камней в почках, сердечно-сосудистых заболеваний. Компания использует биологические препараты и различные методы для борьбы с болезнями и вредителями.

Главный компонент, который содержится в томатах - антиоксидант ликопин. Данное вещество уничтожает свободные радикалы, находящиеся в организме человека, что в итоге приводит к болезням. Помидоры содержат витамины B9 (фолиевая кислота), A (каротин), C (аскорбиновая кислота), PP (никотиновая кислота), B 1 (тиамин) и B 2 (рибофлавин), а также нужные организму человека минеральные вещества: калий, кальций, магний, цинк, железо, хлор и сера, йод, фосфор, фолиевая кислота. По содержанию аскорбиновой кислоты томаты стоят в одном ряду с цитрусовыми и чёрной смородиной. Томаты стимулируют работу почек, участвуют в обменных процессах и выводят из организма ненужные токсины и шлаки. Так в 1 стакане томатного сока содержится от 40 до 60 ккал, в 1 чашке объемом до 200 мл — от 36 до 50 ккал.

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