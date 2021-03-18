В Азербайджане выявлено еще 933 случая заражения коронавирусом, 256 человек вылечились
БАКУ / Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 933 случая заражения коронавирусом, 256 заболевших вылечились, 7 человек скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 243 424 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 231 894 человека вылечились, 3 314 – скончались, число активных больных – 8 216 человек.
За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 10 188 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, всего за время пандемии – 2 746 681 тест.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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