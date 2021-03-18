Часто болеющие дети и их лечение

Общество 18 марта 2021 16:30 (UTC+04:00)
Часто болеющие дети и их лечение

Детские болезни - большая проблема для каждого родителя, но никто не застрахован от различных простуд. На самом деле, дети могут простужаться - это нормальное явление. Потому что ребенок рождается с незрелой иммунной системой, и для ее формирования важно знакомство с различными типами инфекций. Но некоторые дети болеют чаще, чем большинство их сверстников.

Группа детей, которые часто болеют

Если ребенок в течение года ...

До 1 года: болел более 4 раз, 1-3 года: болел более 7 раз, 3-5 лет: болел более 6 раз, 5-6 лет: болел более 5 раз, после 6 лет: болел более 4 раз, таких детей называют часто болеющими.

Причина частых болезней

Патология беременности и трудные роды, неправильный, т.е. нездоровый микроклимат в квартире, чрезмерная теплая одежда, несбалансированное питание, отсутствие регулярных прогулок, аллергические реакции, инфекции, вредные привычки родителей напрямую влияют на здоровье ребенка.

При наличии этих причин иммунная система ребенка ослабевает, и ребенку все чаще приходится иметь дело с ангиной, бронхитом, простудой и другими заболеваниями.

Формирование иммунной системы у детей зависит от правильных условий жизни!

Комнату ребенка следует проветривать несколько раз в день, особенно перед сном, должно быть прохладно и нормальная влажность. Ребенку необходимо подолгу находиться на свежем воздухе, гулять зимой 1-2 часа в день, летом 4-5 часов. Одевать ребенка надо в соответствии с температурой воздуха. Во избежание скопления пыли в детской следует размещать мало предметов, комнату следует регулярно протирать влажным полотенцем. Рацион должен быть сбалансированным, на каждый кг ребенку необходимо давать примерно 80 мл обычной воды, фруктовых соков, компота. Для здоровья и правильного физического развития нужно заниматься спортом.

Что делать, если ребенок часто болеет?

Следует лечить хронические заболевания у ребенка, особенно заболевания носоглотки: хронический тонзиллит, синусит, аденоиды и др. Не должны забывать, что нос и горло - это вход в организм, наряду с кислородом и пищей через эти двери в организм проникает инфекция. Родители часто болеющих детей, должны регулярно общаться с врачом (педиатром, иммунологом). Чтобы снизить заболеваемость и уменьшить тяжесть заболевания, следует принимать рекомендованные врачами профилактические меры. На основании анализов врач может дать вашему ребенку различные назначения, к которым относятся лекарственные средства, витамины, биогенные стимуляторы, добавки к пище для устранения различных дефицитов, физиотерапевтические процедуры и т.д. У детей, находящихся под регулярным врачебным наблюдением и точно соблюдающих рекомендации и назначения врача, случаи частых заболеваний устраняются.

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