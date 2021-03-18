Министр образования Азербайджана прокомментировал возможность закрытия школ
БАКУ /Trend/ - Динамика инфицирования в течение последующих девяти праздничных дней станет ключевым фактором, обуславливающим работу школ.
Об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает в четверг Trend.
По его словам, в настоящее время очное обучение в школах продолжается.
"Часто спрашивают о возможном повторном закрытии школ. Думаю, динамика инфицирования в течение последующих девяти праздничных дней станет ключевым фактором, обуславливающим работу учебных заведений. В этом смысле граждане должны правильно оценивать ситуацию и быть более осторожными. Уменьшение уровня инфицирования позволит избежать закрытия школ", - сказал Амруллаев.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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