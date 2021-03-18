Министр образования Азербайджана назвал число учащихся школ, заразившихся COVID-19

БАКУ /Trend/ - С 1 февраля 2021 года и по сегодняшний день коронавирусом в Азербайджане заразились 165 учащихся начальных классов школ.

Об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, также COVID-19 выявлен у 282 учащихся V-IX классов.

В указанный период коронавирусом заразились 714 человек из числа педагогического состава школ. 626 классов перешли на дистанционное обучение, 233 - на очное.

На дистанционное обучение перешли 48 школ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)